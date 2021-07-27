Adana'nın ciğerleri yandı! İki ilçede korkutan yangın

Kozan'da Horzum bölgesinde saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere 45 orman işçisi, 2 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz ve 4 su tankı ile müdahaleye başlandı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede başlatılan soğutma çalışmaları devam ediyor.