Adana'nın ciğerleri yandı! İki ilçede korkutan yangın
Adana'nın Kozan ve Sarıçam ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Kozan'daki yangın kontrol altına alınırken Sarıçam'da müdahale sürüyor.
Kozan'da Horzum bölgesinde saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere 45 orman işçisi, 2 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz ve 4 su tankı ile müdahaleye başlandı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede başlatılan soğutma çalışmaları devam ediyor.
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BİR YANGIN DA SARIÇAM'DA
Gökbuket mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye helikopter, arazözler ve orman ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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