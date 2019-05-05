Adana'nın yeni lezzeti katmerli tost oldu
Adana'da büfe işletmeciliği yapan Cengiz Alişan'ın (55) kaşar, bal ve Antep fıstığından yaptığı katmerli tost, ilgi görüyor.
Adana'da Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda 4 yıl önce büfe açan Cengiz Alişan, yaptığı kendisine özgü tostlarıyla biliniyor.
En büyük ilgiyi ise katmerli tost görüyor. 30 yıldır bu sektörde olduğunu belirten Cengiz Alişan, yenilik ve özgünlüğe çok önem verdiğini söyledi.
Alişan, "Adana'da genellikle beni insanlar muzlu sütümle tanırlar. Ama bir de bize özgü olan tostlarımız var. Bunlardan en öne çıkanı ise katmerli tostumuz. Kendi icadımız olan bir tost. Deneyerek bulduk. Müşterilerimizden geri dönüşler çok iyi" dedi.