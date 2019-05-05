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  3. 05 Mayıs 2019 10:42

Adana'nın yeni lezzeti katmerli tost oldu

Adana'da büfe işletmeciliği yapan Cengiz Alişan'ın (55) kaşar, bal ve Antep fıstığından yaptığı katmerli tost, ilgi görüyor.

Adana'nın yeni lezzeti katmerli tost oldu

Adana'da Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda 4 yıl önce büfe açan Cengiz Alişan, yaptığı kendisine özgü tostlarıyla biliniyor.

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Adana'nın yeni lezzeti katmerli tost oldu

En büyük ilgiyi ise katmerli tost görüyor. 30 yıldır bu sektörde olduğunu belirten Cengiz Alişan, yenilik ve özgünlüğe çok önem verdiğini söyledi.

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Adana'nın yeni lezzeti katmerli tost oldu

Alişan, "Adana'da genellikle beni insanlar muzlu sütümle tanırlar. Ama bir de bize özgü olan tostlarımız var. Bunlardan en öne çıkanı ise katmerli tostumuz. Kendi icadımız olan bir tost. Deneyerek bulduk. Müşterilerimizden geri dönüşler çok iyi" dedi.

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Adana'nın yeni lezzeti katmerli tost oldu

Katmerli tostun isminin ilk duyulduğunda akla Gaziantep'in geldiğini, ama Adanalıların bu tostun tadını çok sevdiğini vurgulayan Alişan, şöyle konuştu:

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