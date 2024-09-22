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Adana'yı sel aldı: Cadde ve sokaklar sular altında

Adana'da etkili olan sağanak yağış, sele neden oldu. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Kaynak: DHA
Adana'yı sel aldı: Cadde ve sokaklar sular altında - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Adana'da öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Merkez ilçelerde yaklaşık 2 saat süren yağış nedeniyle yollar göle döndü. 

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Adana'yı sel aldı: Cadde ve sokaklar sular altında - Resim: 2

Sağanak yağış, trafikteki sürücülere ve sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ana arterlerde su taşkınlarının yaşanmasıyla cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı araçlar su içinde kaldı. 

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Adana'yı sel aldı: Cadde ve sokaklar sular altında - Resim: 3

Merkez Çukurova ilçesi Kasım Ener Caddesi üzerinde bir ağaç, otomobilin üzerine devrildi. 

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Adana'yı sel aldı: Cadde ve sokaklar sular altında - Resim: 4

Olayda kimse yaralanmazken, itfaiye ekipleri tarafından ağaç kaldırıldı. Yağışın şiddeti azaldı. (DHA)

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