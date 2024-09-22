Adana'yı sel aldı: Cadde ve sokaklar sular altında
Adana'da etkili olan sağanak yağış, sele neden oldu. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
Kaynak: DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Adana'da öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Merkez ilçelerde yaklaşık 2 saat süren yağış nedeniyle yollar göle döndü.
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Sağanak yağış, trafikteki sürücülere ve sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ana arterlerde su taşkınlarının yaşanmasıyla cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı araçlar su içinde kaldı.
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Merkez Çukurova ilçesi Kasım Ener Caddesi üzerinde bir ağaç, otomobilin üzerine devrildi.
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Olayda kimse yaralanmazken, itfaiye ekipleri tarafından ağaç kaldırıldı. Yağışın şiddeti azaldı. (DHA)
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