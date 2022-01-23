Adanın bir kısmı haritadan silindi Felaketten inanılmaz görüntüler
Tongo'da geçtiğimiz hafta meydana gelen yanardağ patlaması ve tsunami felaketine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Uzaydan çekilen görüntülerde adanın büyük bir kısmının haritadan silindiği görüldü.
Tonga'da geçtiğimiz hafta meydana gelen yanardağ patlamasının ardından Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), patlamanın meydana geldiği Hunga Ha'apai Adası'nı uzaydan fotoğraflayarak adanın büyük kısmının haritadan silindiğini ortaya çıkardı.
UZAYDAN ÇEKİLEN SON FOTOĞRAF!
Güney Pasifik'teki ada ülkesi Tonga'da 15 Ocak'ta meydana gelen su altı yanardağı patlaması sonrası Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), patlamanın meydana geldiği yanardağın birleştirdiği ikiz ada adalar Hunga Tonga-Hunga Haapai'nin uzaydan çekilmiş son fotoğraflarını yayınladı.
Patlamanın ardından söz konusu adaların büyük kısmının sular altında kalarak haritadan silindiği ortaya çıktı.
PATLAMA ÖNCESİ SINIRLARI ÇİZDİ
Roscosmos, söz konusu fotoğrafın Canopus-V uydusu ile çekildiğini belirterek, adaların patlama öncesi sınırlarını çizgi ile işaretleyerek değişime dikkat çekti.