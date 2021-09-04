Adı Ceset Çiçeği... Çürük et gibi kokuyor ama o dünyanın en büyüğü
Endonezya'nın Bengkulu kentinde bir evin bahçesinde ülkede nadir olarak görülen ve ulusal çiçek olarak kabul edilen” Rafflesia arnoldii” açtı. "Ceset çiçeği" olarak bilinen çiçek, adını çürümüş et kokusundan alıyor.
Dünyadaki en büyük tek çiçeğe sahip olan ceset çiçeği açtı.
1 / 23
Bitki olmasına rağmen fotosentez yapmayan, kökü olmayan ve yaprağı olmayan ceset çiçeği (Rafflesia arnoldii), adını çürüyen ete benzeyen kokusundan alıyor.
2 / 23
Ceset çiçeği, en büyük haliyle çapının 1 metreye ulaşmasıyla dünyanın en büyük çiçeği olarak kabul ediliyor.
3 / 23
Yaydığı koku ile sinek gibi böcekleri kendine çekerek tozlaşmalarını sağlayan ceset çiçeği, Güneydoğu Asya'ya özgü bir çiçek olarak dikkat çekiyor.
4 / 23