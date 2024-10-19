Adı yenidoğan çetesine karışan hastanenin ruhsatı iptal: Hastalar tahliye edildi
İstanbul'da bebek ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi.
Kaynak: DHA / İHA
Sağlık Bakanlığı, bazı bebeklerin yoğun bakım ünitesinde ölümlerine ilişkin soruşturmada adı geçen Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatını iptal etti.
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Sağlık Bakanlığı, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk edip, ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden hastanelerle ilgili yeni karar aldı.
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Bakanlık, bazı bebeklerin yoğun bakım ünitesinde ölümlerine ilişkin soruşturmada adı geçen hastanelerden Çorlu'daki Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatını iptal etti.
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Karar, hastane yönetimine gece yarısı İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ edildi.
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