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Adı yenidoğan çetesine karışan hastanenin ruhsatı iptal: Hastalar tahliye edildi

İstanbul'da bebek ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi.

Kaynak: DHA / İHA
Adı yenidoğan çetesine karışan hastanenin ruhsatı iptal: Hastalar tahliye edildi - Resim: 1

Sağlık Bakanlığı, bazı bebeklerin yoğun bakım ünitesinde ölümlerine ilişkin soruşturmada adı geçen Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatını iptal etti.

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Adı yenidoğan çetesine karışan hastanenin ruhsatı iptal: Hastalar tahliye edildi - Resim: 2

Sağlık Bakanlığı, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk edip, ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden hastanelerle ilgili yeni karar aldı.

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Adı yenidoğan çetesine karışan hastanenin ruhsatı iptal: Hastalar tahliye edildi - Resim: 3

Bakanlık, bazı bebeklerin yoğun bakım ünitesinde ölümlerine ilişkin soruşturmada adı geçen hastanelerden Çorlu'daki Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatını iptal etti.

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Adı yenidoğan çetesine karışan hastanenin ruhsatı iptal: Hastalar tahliye edildi - Resim: 4

Karar, hastane yönetimine gece yarısı İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ edildi.

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