Adıyaman'da yağışlara dayanamayan 2 katlı bina çöktü
Adıyaman’ın Besni ilçesinde, ağır hasarlı olduğu tespit edilen iki katlı bina, şiddetli yağışlara dayanamayarak çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, çevredeki bir evde hasar meydana geldi.
Kaynak: DHA
Olay, Besni ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Yusuf A.'ya ait olan ve daha önceden "ağır hasarlı" kaydı bulunan iki katlı boş bina, bölgede etkili olan sağanak yağışın ardından kendiliğinden çöktü.
1 / 7
Büyük bir gürültüyle gerçekleşen çökme sırasında binanın boş olması, olası bir facianın önüne geçti.
2 / 7
Çökmenin hemen ardından olay yerine sevk edilen Besni Belediyesi ekipleri ve güvenlik güçleri, enkez çevresinde güvenlik önlemi aldı.
3 / 7
Yıkılan binanın bitişiğinde bulunan bir başka evde duvar çatlakları ve maddi hasar tespit edildi.
4 / 7