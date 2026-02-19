Adıyaman'da yağışlara dayanamayan 2 katlı bina çöktü

Olay, Besni ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Yusuf A.'ya ait olan ve daha önceden "ağır hasarlı" kaydı bulunan iki katlı boş bina, bölgede etkili olan sağanak yağışın ardından kendiliğinden çöktü.