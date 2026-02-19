  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Adıyaman'da yağışlara dayanamayan 2 katlı bina çöktü

Adıyaman'da yağışlara dayanamayan 2 katlı bina çöktü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, ağır hasarlı olduğu tespit edilen iki katlı bina, şiddetli yağışlara dayanamayarak çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, çevredeki bir evde hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA
Adıyaman'da yağışlara dayanamayan 2 katlı bina çöktü - Resim: 1

Olay, Besni ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Yusuf A.'ya ait olan ve daha önceden "ağır hasarlı" kaydı bulunan iki katlı boş bina, bölgede etkili olan sağanak yağışın ardından kendiliğinden çöktü.

1 / 7
Adıyaman'da yağışlara dayanamayan 2 katlı bina çöktü - Resim: 2

Büyük bir gürültüyle gerçekleşen çökme sırasında binanın boş olması, olası bir facianın önüne geçti.

2 / 7
Adıyaman'da yağışlara dayanamayan 2 katlı bina çöktü - Resim: 3

Çökmenin hemen ardından olay yerine sevk edilen Besni Belediyesi ekipleri ve güvenlik güçleri, enkez çevresinde güvenlik önlemi aldı. 

3 / 7
Adıyaman'da yağışlara dayanamayan 2 katlı bina çöktü - Resim: 4

Yıkılan binanın bitişiğinde bulunan bir başka evde duvar çatlakları ve maddi hasar tespit edildi.

4 / 7