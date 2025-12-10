Adliye koridorları fena karıştı: ''Hepinizi öldüreceğim, kefenlerinizi hazırlayın''
İstanbul Bakırköy Adliyesi'nde 4 yaşındaki çocuğun velayeti için görülen dava sonrası E.B. ve ölen eşi S.S.'nin ailesi arasında adliye koridorunda çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, E.B. yaptığı açıklama, eski eşinin kardeşi M.S.'nin ''Sizin hepinizi öldüreceğim, kefenlerinizi hazırlayın'' diyerek tehdit ettiğini öne sürdü.
Olay, 18 Eylül Perşembe günü saat 10.30 sıralarında Bahçelievler’deki Bakırköy Adliyesi Ek Binası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 yaşındaki N.Ş.B.’nin velayeti için 5. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşma sonrası E.B. (28) ve ailesi, vefat eden eski eşi S.S.’nin (24) annesi Ş.S. (47), kızkardeşi S.N.S. (24) ve yakınlarıyla koridorda karşı karşıya geldi.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda karşı tarafın yakınları olduğu iddia edilen Ş.S.T. ile S.A., E.B.’nin ağabeyi M.B.’ye yumruk attı. Koridorun karıştığı kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti. Taraflar ardından adliyeden ayrıldı.
KAYINBİRADERİ DIŞARIDA TEHDİT ETTİ
Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından dışarı çıkan E.B., burada eski eşinin kardeşi M.S. (21) tarafından 'Sizin hepinizi öldüreceğim, kefenlerinizi hazırlayın' sözleriyle tehdit edildiğini iddia etti. B.’nin şikayetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
'DAYISI AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE YARGILANMAKTADIR'
E.B., "Evet, 18 Eylül'de Bakırköy’de velayet davamız vardı. Çocuğumun geçici velayeti anneanneye verilmişti. Mahkemede sürekli talep ettiğimiz ve davanın en başından beri defalarca belirttiğimiz üzere, ailenin madde ticareti yaptığına ilişkin beyanlarımızı bildirmiştik. Bunun sonucunda yapılan araştırmalarda, 4.5 yaşındaki çocuğumla aynı evde yaşayan küçük dayısı A.S.’nin 800 paket uyuşturucu madde, silahlar ve çelik yeleklerle suçüstü yakalanıp tutuklandığı tespit edildi. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılaması devam etmektedir. Bunların tamamı dosyada mevcuttur" dedi.