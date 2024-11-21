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Adliye önünde kan gövdeyi götürdü: Yaralılar var

Mardin'de duruşma çıkışı adliye önünde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i avukat, 4 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
Adliye önünde kan gövdeyi götürdü: Yaralılar var - Resim: 1

Olay, saat 14.00 sıralarında Mardin Adliyesi önünde meydana geldi. Görülen bir davanın duruşması sonrası iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

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Adliye önünde kan gövdeyi götürdü: Yaralılar var - Resim: 2

Tarafların yanlarında getirdikleri tabancalarla açtıkları ateşte Avukat A.T. (42) ile aynı aileden M.A. (20), B.A. (45) ve M.A. (52) yaralandı.

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Adliye önünde kan gövdeyi götürdü: Yaralılar var - Resim: 3

Diğer şüpheliler ise hafif ticari araçla kaçtı.

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Adliye önünde kan gövdeyi götürdü: Yaralılar var - Resim: 4

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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