Adliye önünde kan gövdeyi götürdü: Yaralılar var
Mardin'de duruşma çıkışı adliye önünde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i avukat, 4 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 14.00 sıralarında Mardin Adliyesi önünde meydana geldi. Görülen bir davanın duruşması sonrası iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
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Tarafların yanlarında getirdikleri tabancalarla açtıkları ateşte Avukat A.T. (42) ile aynı aileden M.A. (20), B.A. (45) ve M.A. (52) yaralandı.
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Diğer şüpheliler ise hafif ticari araçla kaçtı.
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İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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