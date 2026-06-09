Adliye önünde polise saldırı: 4 kişi gözaltına alındı

"Gazeteciler Çekiyorsa Bizim de Hakkımız"

Polis memurunun uyarısına olumlu yanıt vermek yerine sert tepki gösteren şahıslar, durumu bir tartışmaya dönüştürdü. Şüphelilerin, polis memuruna "Gazeteciler nasıl çekiyorsa benim de çekme hakkım var" diyerek karşı çıktığı iddia edildi. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, gözü dönmüş 4 şüpheli görevini yapan trafik polisine fiziksel saldırıda bulundu.