Adliye önünde polise saldırı: 4 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır Adliyesi önünde cep telefonuyla izinsiz çekim yapan 4 kişi, kendilerini uyaran görevli trafik polisine saldırdı. "Gazeteciler çekiyorsa bizim de hakkımız var" diyerek arbede çıkaran şüpheliler, takviye ekiplerce gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, adliye binasını ve girişini cep telefonlarıyla kayda alan 4 kişi, bölgede güvenliği ve düzeni sağlamakla görevli bir trafik polisi tarafından izinsiz çekim yapmamaları konusunda uyarıldı.
"Gazeteciler Çekiyorsa Bizim de Hakkımız"
Polis memurunun uyarısına olumlu yanıt vermek yerine sert tepki gösteren şahıslar, durumu bir tartışmaya dönüştürdü. Şüphelilerin, polis memuruna "Gazeteciler nasıl çekiyorsa benim de çekme hakkım var" diyerek karşı çıktığı iddia edildi. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, gözü dönmüş 4 şüpheli görevini yapan trafik polisine fiziksel saldırıda bulundu.
4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Polis memurunun durumu telsizle bildirilmesi üzerine, adliyede görevli polis ekipleri olay yerine sevk edildi. 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken, olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.