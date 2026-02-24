Adliye önünde silahlı dehşet! Husumetlisine kurşun yağdırdı

Diyarbakır’da adliye yakınlarında karşılaşan husumetli akrabalar arasındaki tartışma, silahlı kavgaya dönüştü! Belindeki tabancayı çekip akrabasını sokak sokak kovalayan ve peş peşe ateş eden şüphelinin o dehşet anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.