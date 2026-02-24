Adliye önünde silahlı dehşet! Husumetlisine kurşun yağdırdı
Diyarbakır’da adliye koridorlarından sokağa taşan gerginlik, adeta film sahnelerini aratmayan bir kovalamacaya dönüştü. Husumetli olduğu akrabasını şehrin en kalabalık noktalarından birinde, güpegündüz tabancayla kovalayan şüpheli, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Diyarbakır’da adliye yakınlarında karşılaşan husumetli akrabalar arasındaki tartışma, silahlı kavgaya dönüştü! Belindeki tabancayı çekip akrabasını sokak sokak kovalayan ve peş peşe ateş eden şüphelinin o dehşet anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.
Diyarbakır bugün öğle saatlerinde büyük bir hareketliliğe sahne oldu. Adliye binasına yakın bir bölgede karşılaşan ve aralarında önceden husumet bulunan iki akraba grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede şiddete evrildi.
Taraflar arasındaki gerginliğin tırmanmasıyla birlikte, şüphelilerden biri belindeki tabancayı çıkararak husumetli olduğu akrabasının peşine düştü. Kalabalığa ve çevredeki binalara aldırış etmeyen saldırgan, kaçan şahsın arkasından peş peşe ateş açtı. Silah seslerinin yankılandığı bölgede vatandaşlar büyük panik yaşarken, o anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.
Görüntülerde, şüphelinin kararlı bir şekilde ateş ederek kovalamaya devam ettiği, hedefindeki kişinin ise mermilerden korunmak için hızla uzaklaştığı görülüyor.