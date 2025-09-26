Adliye önünde ''tanık'' cinayeti! Kafasına sıktı
Yalova Adliyesi'ne tanık olarak ifade vermeye giden şahıs, husumetlisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önce öldürülen A.A.'ın Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davası için Yalova Adliyesi'ne tanık olarak ifade vermeye gelen H.T. (40), aracından bir eşyasını almak için otoparka doğru yürümeye başladı.
KAFASINA ATEŞ ETTİ
Bu sırada adliye önünde bekleyen ve Bursa'da öldürülen şahsın yakını olduğu öğrenilen Ö. A. (31), H.T.'ye tabancayla ateş etmeye başladı. Ö.A., husumetlisini son olarak kafasına ateş ederek öldürdü.
YOLDAN GEÇEN 1 KİŞİ YARALANDI
Bu sırada mermilerden biri yoldan geçen E.K'nin (77) sol dizine isabet ederken, biri de adliyedeki bir odanın camından içeri girdi. Yaralanan yaşlı adam ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
POLİSE DE ATEŞ AÇTI
Olay yerinden kaçmaya çalışan cinayet zanlısı ise polise doğru da ateş etti. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Köpek Eğitim Merkezi civarında yakalanan zanlı gözaltına alındı. Öte yandan Bursa'da da olayla ilgili 1 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.