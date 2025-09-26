Adliye önünde ''tanık'' cinayeti! Kafasına sıktı

Alınan bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önce öldürülen A.A.'ın Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davası için Yalova Adliyesi'ne tanık olarak ifade vermeye gelen H.T. (40), aracından bir eşyasını almak için otoparka doğru yürümeye başladı.