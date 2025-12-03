Adliyede büyük vurgun: Kilolarca altın ve gümüşle yurt dışına kaçtı

ŞÜPHELİNİN İNGİLTERE'YE KAÇTIĞI TESPİT EDİLDİ

Savcılık, durumun tespiti üzerine emniyet ekipleri ile irtibata geçerek E.T. ve K.D. hakkında gözaltı talimatı verdi. Yapılan araştırmada, E.T'nin eşi E.T. ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım 2025'te saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçakla kaçtığı belirlendi. Bunun üzerine E.T. ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diğer şüpheli K.D. ise gözaltına alındı.