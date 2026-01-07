Adliyedeki adli emanet soygunu organize çıktı; WhatsApp yazışmaları hayrede düşürdü!
İstanbul'da Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanetten 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada hırsızlığın organize şekilde planlandığı, çalınan altın ve gümüşlerin kuyumcularda eritilip oto galeri üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
İstanbul'da Büyükçekmece Adliyesi'nde emanet bürosunda görevli hizmetli memur E.T.'ın uzun süredir işe gelmemesi üzerine yapılan denetimlerde, 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün çalındığı belirlendi. Savcılığın durumu tespit etmesinin ardından, E.T. ile eşi E.T.'ın çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtukları ortaya çıkmıştı.
E.T. ve eşi hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında, odanın anahtarına sahip olduğu belirlenen adli emanet sorumlusu K.D., düzenlenen ilk operasyonda tutuklandı. Olaya ilişkin gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.K., Z.V., E.S., G.V. ve Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öte yandan, şüpheliler B.Ç., M.T. ve M. S. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulanırken, diğer 5 şüpheli yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, tutuklu sayısı 16'ya yükseldi.
Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, şüpheli E.T.'ın bir arkadaşına gönderdiği mesajda, 'Benim bir suçum yok, beni kullandılar. Bana para dahi vermediler. Ailemle tehdit ettiler. Etkin pişmanlıktan faydalanabilirim' ifadelerini kullandığı öğrenildi. İddialara göre, soygun sırasında altın ve gümüşlerin adliye dışına çıkarıldığı esnada, E.T.'a olası bir müdahale yapılması halinde güvenlik görevlilerine ateş açmak üzere bekleyen silahlı bir kişinin bulunduğu öne sürüldü.
Dosyada yer alan tespitlere göre, gözaltına alınan şüphelilerden birinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyerek itirafçı oldu.