Adliyedeki adli emanet soygunu organize çıktı; WhatsApp yazışmaları hayrede düşürdü!

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, şüpheli E.T.'ın bir arkadaşına gönderdiği mesajda, 'Benim bir suçum yok, beni kullandılar. Bana para dahi vermediler. Ailemle tehdit ettiler. Etkin pişmanlıktan faydalanabilirim' ifadelerini kullandığı öğrenildi. İddialara göre, soygun sırasında altın ve gümüşlerin adliye dışına çıkarıldığı esnada, E.T.'a olası bir müdahale yapılması halinde güvenlik görevlilerine ateş açmak üzere bekleyen silahlı bir kişinin bulunduğu öne sürüldü.