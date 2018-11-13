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  3. 13 Kasım 2018 12:00

Adnan Oktar'ın villasının son hali böyle görüntülendi

Adnan Oktar'ın Kandilli'de oturduğu villasının çevresindeki kaçak yapıların yıkımı tamamlandı.

Adnan Oktar'ın villasının son hali böyle görüntülendi

Birbirine bağlı onlarca yapının bulunduğu alanda sadece iki yapı ayakta kaldı. Ayakta kalan binalardaki kaçak bölümlerin de yıkıldığı görüldü. İş makineleri ve işçilerin çekildiği bölgede şu anda derin bir sessizlik hakim.

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Adnan Oktar'ın villasının son hali böyle görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Adnan Oktar'ın villasındaki kaçak yapıların yıkım çalışmalarına , 5 Ekim 2018 tarihinde binaların boşaltılmasıyla birlikte start verilmişti.

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Adnan Oktar'ın villasının son hali böyle görüntülendi

İş makineleri girmediği için çalışmalar önce işçiler tarafından kazma ve küreklerle yapılmıştı.

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Adnan Oktar'ın villasının son hali böyle görüntülendi

Daha sonra iş makinelerinin de çalışmaya başladığı alanda merdiven ve geçişlerle birbirine bağlı onlarca yapı yıkılmıştı.

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