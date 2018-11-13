Adnan Oktar'ın villasının son hali böyle görüntülendi
Adnan Oktar'ın Kandilli'de oturduğu villasının çevresindeki kaçak yapıların yıkımı tamamlandı.
Birbirine bağlı onlarca yapının bulunduğu alanda sadece iki yapı ayakta kaldı. Ayakta kalan binalardaki kaçak bölümlerin de yıkıldığı görüldü. İş makineleri ve işçilerin çekildiği bölgede şu anda derin bir sessizlik hakim.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Adnan Oktar'ın villasındaki kaçak yapıların yıkım çalışmalarına , 5 Ekim 2018 tarihinde binaların boşaltılmasıyla birlikte start verilmişti.
İş makineleri girmediği için çalışmalar önce işçiler tarafından kazma ve küreklerle yapılmıştı.