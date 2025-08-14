  1. Anasayfa
  4. Adres yine aynı: Esenyurt.... Elinde tinerle ev bastı, yanlış evi yaktı

İstanbul'un suç ilçesi haline dönüşen Esenyurt ilçesinde bu sefer de bir kişi tinerle eşinin erkek kardeşin evini yakmak istedi. Ancak yanlışlıkla farklı bir vatandaşın kapısını ateşe veren saldırgan ardından da kendini yakmaya çalıştı.

Kaynak: İHA
Adres yine aynı: Esenyurt.... Elinde tinerle ev bastı, yanlış evi yaktı - Resim: 1

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yaşandı.

Adres yine aynı: Esenyurt.... Elinde tinerle ev bastı, yanlış evi yaktı - Resim: 2

İddiaya göre bir elinde bıçak, diğer elinde tiner olan adam, eşinin erkek kardeşinin yaşadığı apartmana geldi. 

Adres yine aynı: Esenyurt.... Elinde tinerle ev bastı, yanlış evi yaktı - Resim: 3

Yaşadığı daireyi yakmaya çalışan gözü dönmüş adam, yanlışlıkla komşusunun kapısına tiner dökerek yaktı. 

Adres yine aynı: Esenyurt.... Elinde tinerle ev bastı, yanlış evi yaktı - Resim: 4

Ardından sokağa çıkarak kendisini yakmaya çalışan adama, mahalleli ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

