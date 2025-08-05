Aelv topuna dönen aracın içerisinde yanarak öldü
Mardin'de şoförünün kontrolünden çıkarak devrilen TIR, alev alırken, TIR’da mahsur kalan şoför yanarak hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Korkunç kaza dün akşam saat 20.30 sıralarında Mardin'in Nusaybin ilçesi Odabaşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
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M.Ç. yönetimindeki plakası belirlenemeyen TIR, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilip, motor kısmından alev aldı.
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M.Ç. yanan TIR’da mahsur kalırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
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