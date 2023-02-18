AFAD açıkladı, başvurular başladı! İşte 18 maddeyle afetzede yardımları

3- Barınma desteği almam için herhangi bir bankadan hesap açmam gerekiyor mu?



Afetzedeler, hesap açmalarına gerek kalmaksızın her ilde bulunan Ziraat Bankası şubelerinden barınma desteğini alabilecek. Yardım desteği, Ziraat Bankası'nda hesabı bulunanların kendi hesabına, hesabı olmayanların ise TC kimlik numaralarına yatırılacak.