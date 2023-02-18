AFAD açıkladı, başvurular başladı! İşte 18 maddeyle afetzede yardımları
Depremin vurduğu illerimizde evi yıkılmış, acil yıkılması gereken, ağır ve orta hasarlı olan afetzede ailelere 1 yıl boyunca, ev sahiplerine aylık 5 bin lira olmak üzere 60 bin lira, kiracı olanlara ise aylık 2 bin lira olmak üzere 24 bin liralık kira yardımı için başvurular başladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bölgesindeki konutu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için yapılacak Afetzede Barınma Desteği'ne ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.
1- Deprem afeti nedeniyle AFAD karşılıksız nakdi yardım yapıyor mu?
Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek üzere afetler sonrasında AFAD tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği yapılacak.
2- İkamet adresimin başka yerde olması durumunda destek ödemesi alabilir miyim?
Hasar gören konutta oturduğu tespit edilen afetzedelere barınma desteği yapılmaktadır. Kimlik paylaşım sistemindeki kayıtların uyuşmaması halinde afetzedenin ikametgahı teyit edildikten sonra ödemeler yapılacaktır.
3- Barınma desteği almam için herhangi bir bankadan hesap açmam gerekiyor mu?
Afetzedeler, hesap açmalarına gerek kalmaksızın her ilde bulunan Ziraat Bankası şubelerinden barınma desteğini alabilecek. Yardım desteği, Ziraat Bankası'nda hesabı bulunanların kendi hesabına, hesabı olmayanların ise TC kimlik numaralarına yatırılacak.