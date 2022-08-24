AFAD uyarmıştı; 3 ilimizi sağanak ve dolu vurdu
İzmir, Bursa ve Çanakkale'de kuvvetli yağış etkili oldu. Bursa ve Çanakkale'de sağanağın ardından yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD), 11 il için kuvvetli yağış uyarısının ardından İzmir'de saat 16.00 sıralarında etkili olan sağanak, hayatını olumsuz etkiledi.
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Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekip, bir süre sağanağın dinmesini bekledi. Bu nedenle trafikte aksamalar yaşandı.
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Belediye ekipleri yağışın ardından teyakkuza geçti.
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Bursa Kent merkezinde öğle saatlerinde öğle saatlerinden itibaren yer yer gök gürültülü sağanak etkili olurken, Keles ile Osmangazi ilçelerinin yüksek rakımdaki mahallelerine dolu yağdı.
Keles’te ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.
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