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  4. Afet bölgesinde enkaz tozu kabusu! Göz gözü görmüyor

Afet bölgesinde enkaz tozu kabusu! Göz gözü görmüyor

Deprem sonrası 60 bin bina için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapılan Hatay'da, binlerce iş makinesi ve kamyon ile sürdürülen enkaz kaldırma çalışmalarında yükselen toz, kentin üzerini kapladı.

Afet bölgesinde enkaz tozu kabusu! Göz gözü görmüyor - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli 2 depremde büyük hasarın yaşandığı Hatay'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yapılan incelemelerde, son belirlemelere göre, 213 bin bağımsız bölümden oluşan 60 binanın yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğu tespit edildi. 

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Afet bölgesinde enkaz tozu kabusu! Göz gözü görmüyor - Resim: 2

Türkiye genelinden hem kamu kurum ve kuruluşları hem de özel firmalara ait kepçe, iş makineleri ve moloz taşıyıcı kamyonları ile enkaz molozları kaldırılmaya devam ediliyor. 

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Afet bölgesinde enkaz tozu kabusu! Göz gözü görmüyor - Resim: 3

Antakya'da tarihi Antakya Kalesi'nin arkasındaki alana, Samandağ'da ise Deniz Stadyumu kenarında belirlenen alanlara moloz dökülüyor.

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Afet bölgesinde enkaz tozu kabusu! Göz gözü görmüyor - Resim: 4

Binlerce iş makinesi ve kamyon ile enkaz kaldırma çalışmalarının gün boyu sürdürüldüğü Hatay'ın üzeri ise toz bulutuyla kaplandı. 

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