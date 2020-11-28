Afetlerin kahramanı köpekler nasıl eğitiliyor?

Kurtarma çalışması, bu faaliyetten sonra başlıyor zaten. Enkaz kaldırıldıkça, kazazedeleri tespit etmek için yine köpekleri zaman zaman enkazda çalıştırıyoruz. Her aşamada köpekler çalışıyor. Bunun bize hissettirdiği çok fazla şey var ama bulması yetmiyor, oradan sağ salim dışarıya çıkartmamız gerekiyor. Çünkü zamanla yarışıyoruz aslında bu konuda. Dünyada köpeklerin burnu üzerine herhangi bir cihaz yok. 20 dakika bizim için çok küçük bir zaman ama bir kazazede için çok büyük zaman. Enkazda aramalarımızı yapıp, en kısa sürede köpeklerimizin canlı kişilere ulaşmasını bekliyoruz" dedi.



