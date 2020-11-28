Afetlerin kahramanı köpekler nasıl eğitiliyor?
Afet ve Acil Durumu Yönetim Başkanlığı (AFAD)'nın afetlerde büyük rol oynayan köpekleri nasıl eğitiliyor?
Eğitim hakkında bilgi veren İstanbul AFAD Köpekli Arama Ekibi Amiri Tamer Ünal, "Köpeklerimiz, enkazda 20 dakika kesintisiz arama yapmak zorundalar. Herhangi bir emareye rastladıklarında ki havlayarak bize uyarıda bulunurlar, havladıkları zaman, işaret verdikleri zaman ikinci köpeğimizi de yönlendiriyoruz. Malum, kurtarma faaliyeti çok daha uzun bir zaman aldığı için köpeklerimiz bize kazazedeye en yakın noktadan havlayacak, işaret verecek şekilde eğitiliyor.
Kurtarma çalışması, bu faaliyetten sonra başlıyor zaten. Enkaz kaldırıldıkça, kazazedeleri tespit etmek için yine köpekleri zaman zaman enkazda çalıştırıyoruz. Her aşamada köpekler çalışıyor. Bunun bize hissettirdiği çok fazla şey var ama bulması yetmiyor, oradan sağ salim dışarıya çıkartmamız gerekiyor. Çünkü zamanla yarışıyoruz aslında bu konuda. Dünyada köpeklerin burnu üzerine herhangi bir cihaz yok. 20 dakika bizim için çok küçük bir zaman ama bir kazazede için çok büyük zaman. Enkazda aramalarımızı yapıp, en kısa sürede köpeklerimizin canlı kişilere ulaşmasını bekliyoruz" dedi.
EĞİTİMLERİ YAKLAŞIK 2 YIL SÜRÜYOR
Köpeklerin aldığı eğitimlerle ilgili bilgi veren Ünal, şunları söyledi:
"Burada arama köpeği, aslında enkazda canlı insan bulan köpekler yetiştiriyoruz. İstanbul AFAD Köpekli Arama Eğitim Merkezindeyiz. Bu merkezimiz köpeklerin temel eğitimlerini vermek için kurgulanan bir merkezimiz. Eğitimler köpeklerin oyun oynama güdülerini kullanarak yapılıyor zaten. Köpek sahibiyle eğlenmeye başlıyor, oyun oynamaya başlıyor. Sonra sahibi yerine kazazede geliyor, kazazede ile çeşitli alanlarda oyun oynayıp, ondan sonra aynı şeyi enkazda da yapıyor.