Afetzedeler için deprem bölgeisne gönderilen gemi ''yüzen okul'' oldu

Öğretmen Uğur Güdük, İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki okulundan geçici görevle geldiği İskenderun'da öğrencilerle buluştuğunu söyledi.

Yaş grubuna göre öğrencilere yönelik etkinlikler planlandığını belirten Güdük, "Öğrencilerimizin bir kısmı sınava hazırlanıyor bir kısmı da akademik eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Müfredatın aynısı burada da uygulanıyor. Gelen materyallere baktığımızda öğrencilerin eksik yayınları bile buraya ulaştırılmış. Katılımla ilgili pürüzler olabiliyor, öğrencileri arayıp buraya davet ediyoruz. Gemideki okulumuzun diğer okullarımızdan fazlası var eksiği yok." diye konuştu.