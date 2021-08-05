Afetzedelere 250 bin liraya kadar kredi! Detaylar belli oldu
KOSGEB tarafından işletmelere verilen acil durum kredisinde limit 250 bin liraya çıkarıldı.
KOSGEB işletmelere acil durum kredisinin arttırıldığı duyuruldu. Selden ve yangından dolayı limit 100 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkarıldı. Henüz devreye girmeyen destek için süreç var. Hasar tespit çalışmaları olacak ve sonrasında devreye girecek.
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KOSGEB afet bölgesi acil desteği
Öncelikle hasılata bakılacak. Kredi 2020 hasılatına göre verilecek.
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- Limit 100 bin TL'den 250 bin TL'ye kadar
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- 2020 yılında 250 bin üzeri ve 500 bin TL arasında bir hasılat varsa kredi en yüksek rakamdan 250 bin TL'den verilmiş olacak.
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