Afetzedelere 250 bin liraya kadar kredi! Detaylar belli oldu

KOSGEB işletmelere acil durum kredisinin arttırıldığı duyuruldu. Selden ve yangından dolayı limit 100 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkarıldı. Henüz devreye girmeyen destek için süreç var. Hasar tespit çalışmaları olacak ve sonrasında devreye girecek.