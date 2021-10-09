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Afgan suç örgütü lideri İstanbul'da yakayı ele verdi

Almanya'da 30'dan fazla suça karıştığı belirtilen ''Lions-Cartel'' isimli uyuşturucu ve organize suç örgütü lideri Afganistan uyruklu Sanger Ahmadi ve 4 adamı İstanbul'da bir otele düzenlenen operasyonla yakalandı.

Almanya'da 30'dan fazla suça karıştığı belirtilen, uyuşturucu ve organize suç çetesi 'Lions-Cartel'in Afganistan uyruklu lideri Sanger Ahmadi sınır dışı edildi. 

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Sanger Ahmadi'nin sosyal medya hesapların yaptığı paylaşımlarda Türkiye'de olduğunun belirlenmesi üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanger Ahmadi'nin Bahçelievler'de bulunan bir otelde kaldığını belirledi.

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Ekipler, önceki gün Ahmadi'nin kaldığı otele baskın düzenledi. Ahmadi ve çete üyesi oldukları belirtilen l J.Y., S.V., M.A.D. ve O.M. lobide gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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