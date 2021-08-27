Afganistan kan gölüne döndü! 6 patlama, 60 ölü, 150'den fazla yaralı var!
Afganistan'da Kabil Havalimanı yakınlarında peş peşe bombalı saldırılar düzenlendi. Pentagon saldırılarda 12 Amerikan askerinin öldüğünü açıkladı. Afgan bir yetkili ise en az 60 sivilin hayatını kaybettiği, 143 sivilin yaralandığıni belirtti. Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi. MSB'den yapılan açıklamada, "Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur"...
Afganistan'ın başkenti Kabil'de havalimanının girişine bombalı saldırı düzenlendi. Çifte saldırıda, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda ölü ve yaralı var. Havalimanının çevresinde en az iki patlama meydana geldi. Biri, havalimanının Abbey Kapısı'nda gerçekleşti. Diğer saldırının adresi adını yakınlardaki Baron Oteli'nden alan Baron Kapısı'ydı. Baron Kapısı yakınında en az bir patlama meydana geldiği belirtildi. Patlamanın ardından silah sesleri geldi.
Kabil'de patlamaların ilerleyen saatlerde devam ettiği yönünde haberler gelirken, havalimanı yakınındaki saldırıları DAEŞ üstlendi. Son durum hakkında bilgi veren ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, saldırıların devam etmesini beklediklerini açıkladı. Kabil'e gidip gelen uçaklara ara sıra ateş açıldığını söyleyen Mekenzi, tahliyelerin devam edeceğini bildirdi. Taliban ise yabancı güçler ülkeden çıktığında saldırıların son bulacağını iddia etti. Saldırıların gerçekleştiği yerler, Afgan sivillerin günlerdir ülkeden kaçacak uçak bulmak için beklediği yerler.
12 ABD ASKERİ ÖLDÜ
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Afganistan'da Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının yakınlarında düzenlenen terör saldırısında 12 ABD askerinin öldürüldüğünü, 15 askerin ise yaralandığını bildirdi. McKenzie, havaalanının Abbey Kapısındaki saldırıya ilişkin değerlendirmesinde, "DAEŞ saldırganları, bombalı saldırıdan sonra sivillere ve askerlere silahlarla ateş açtı." ifadelerini kullandı.
Saldırıların kayıplarına ilişkin kapsamlı incelemenin devam ettiğini belirten ABD'li komutan, saldırılara rağmen Kabil'deki tahliye faaliyetlerine devam edeceklerini vurguladı. Afganistan'da 1000'den fazla ABD vatandaşının kaldığını aktaran McKenzie, şu anda Kabil üzerinde Apache saldırı helikopterleri, MQ-9 Reaper dronları, F-15 savaş uçakları ve AC-130 uçaklarının devriye gezdiğini belirtti. DAEŞ'in bu tür saldırıları devam ettirme konusunda istekli olduğunu düşündüklerini ve ona göre tedbir aldıklarını kaydeden McKenzie, havaalanının dışında güvenliği sağlayan Taliban ile de görüştüklerini söyledi.