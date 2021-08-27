Afganistan kan gölüne döndü! 6 patlama, 60 ölü, 150'den fazla yaralı var!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de havalimanının girişine bombalı saldırı düzenlendi. Çifte saldırıda, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda ölü ve yaralı var. Havalimanının çevresinde en az iki patlama meydana geldi. Biri, havalimanının Abbey Kapısı'nda gerçekleşti. Diğer saldırının adresi adını yakınlardaki Baron Oteli'nden alan Baron Kapısı'ydı. Baron Kapısı yakınında en az bir patlama meydana geldiği belirtildi. Patlamanın ardından silah sesleri geldi.