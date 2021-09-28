Afganistan'da büyük kriz: Ekonomi çökme noktasında
Afganistan'da yönetimin Taliban'a geçmesinin ardından ülkedeki ekonomik kriz giderek derinleşiyor. Uluslararası yardım fonlarının dondurulduğu ülkede halkın sadece yüzde 5'i yeterli yiyeceği erişebiliyor.
Afganistan İslam Bankası İcra Kurulu Başkanı Sye Moosa Kaleem Al-Falahi, müşterilerin paniğe kapılmasıyla ülkenin finans sektörünün "varoluşsal bir krizin" pençesinde olduğunu açıkladı.
Başkent Kabil'deki kaos nedeniyle geçici olarak görev yaptığı Dubai'de konuşan Al-Falahi, "Şu anda Afganistan’daki bankalarda büyük para çekme işlemleri yapılıyor. Bankaların çoğu çalışmıyor ve tam hizmet vermiyor” dedi.
AFGANİSTAN EKONOMİSİ TALİBAN'DAN ÖNCE DE SALLANTIDAYDI
Diğer taraftan, Afganistan ekonomisi, Taliban'ın Ağustos ayında ülkenin kontrolü ele geçirmesinden önce de sallantıdaydı. Ülkenin ekonomisi büyük ölçüde dış yardıma bağımlıydı. Dünya Bankası’nın verilerine göre, Afganistan gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yüzde 40'ı uluslararası yardımdan geliyor.
ULUSLARARASI FONLAR DONDURULDU
Ancak Taliban yönetimi devraldığından beri batılı ülkeler, Afganistan'ın Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile erişebileceği varlıklar da dahil olmak üzere uluslararası fonları dondurdu.