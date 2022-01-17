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Afganistan'da kadınlar Taliban'a baş kaldırdı

Afganistan'da kadınlar Taliban'ın yasaklarına karşı "Adalet" ve "Özgürlük" sloganlarıyla yürüdü. Yasak ve kısıtlamaları protesto eden kadınlara Taliban biber gazıyla müdahale etti.

Afganistan'da kadınlar Taliban'a baş kaldırdı - Resim: 1

The Guardian'ın aktardığı habere göre, Kabil'de pazar günü Kabil Üniversitesi önünde toplanan yaklaşık 20 kadın, eğitim ve çalışma hakkı için protesto düzenledi. 

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Afganistan'da kadınlar Taliban'a baş kaldırdı - Resim: 2

AFP'ye açıklama yapan üç eylemci, daha sonra Taliban güçlerinin protesto yerine geldiğini ve grubu biber gazı ile dağıttığını anlattı.

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Afganistan'da kadınlar Taliban'a baş kaldırdı - Resim: 3
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Afganistan'da kadınlar Taliban'a baş kaldırdı - Resim: 4

Taliban, ABD'nin çekilme kararının ardından 2021'in ağustos ayında Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, özellikle kadınlar ve kız çocuklarının temel haklarını kısıtlamaya başlamıştı.

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