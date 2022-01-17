Afganistan'da kadınlar Taliban'a baş kaldırdı
Afganistan'da kadınlar Taliban'ın yasaklarına karşı "Adalet" ve "Özgürlük" sloganlarıyla yürüdü. Yasak ve kısıtlamaları protesto eden kadınlara Taliban biber gazıyla müdahale etti.
The Guardian'ın aktardığı habere göre, Kabil'de pazar günü Kabil Üniversitesi önünde toplanan yaklaşık 20 kadın, eğitim ve çalışma hakkı için protesto düzenledi.
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AFP'ye açıklama yapan üç eylemci, daha sonra Taliban güçlerinin protesto yerine geldiğini ve grubu biber gazı ile dağıttığını anlattı.
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Taliban, ABD'nin çekilme kararının ardından 2021'in ağustos ayında Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, özellikle kadınlar ve kız çocuklarının temel haklarını kısıtlamaya başlamıştı.
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