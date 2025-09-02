Afganistan'ı vuran depremde can kaybı 1000'i aştı

Afganistan Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1124'e yükseldiği, 3 bin 251 kişinin de yaralandığı bildirildi.