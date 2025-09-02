Afganistan'ı vuran depremde can kaybı 1000'i aştı
Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaşıyor. Deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1124'e, yaralı sayısı ise 3251'e yükseldi.
Kaynak: DHA
Afganistan Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1124'e yükseldiği, 3 bin 251 kişinin de yaralandığı bildirildi.
1 / 13
Açıklamada, ayrıca 8 binden fazla evin de depremde yıkıldığı kaydedildi.
2 / 13
3 / 13
4 / 13