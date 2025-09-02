  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Afganistan'ı vuran depremde can kaybı 1000'i aştı

Afganistan'ı vuran depremde can kaybı 1000'i aştı

Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaşıyor. Deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1124'e, yaralı sayısı ise 3251'e yükseldi.

Kaynak: DHA
Afganistan'ı vuran depremde can kaybı 1000'i aştı - Resim: 1

Afganistan Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1124'e yükseldiği, 3 bin 251 kişinin de yaralandığı bildirildi.

1 / 13
Afganistan'ı vuran depremde can kaybı 1000'i aştı - Resim: 2

Açıklamada, ayrıca 8 binden fazla evin de depremde yıkıldığı kaydedildi.

2 / 13
Afganistan'ı vuran depremde can kaybı 1000'i aştı - Resim: 3
3 / 13
Afganistan'ı vuran depremde can kaybı 1000'i aştı - Resim: 4
4 / 13