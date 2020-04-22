Afganistanlı iki grup Zeytinburnu'nda birbirine girdi...
Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kavga ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, saat 18.15 sıralarında Zeytinburnu sahil Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. Afganistan uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklı kavga çıktı.
Kavgada 1 kişi aldığı bıçak darbeleri ile olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Olaydan sonra kaçan 2 kişi polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.