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  3. 22 Nisan 2020 08:50

Afganistanlı iki grup Zeytinburnu'nda birbirine girdi...

Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kavga ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Afganistanlı iki grup Zeytinburnu'nda birbirine girdi...

Olay, saat 18.15 sıralarında Zeytinburnu sahil Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. Afganistan uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklı kavga çıktı. 

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Afganistanlı iki grup Zeytinburnu'nda birbirine girdi...

Kavgada 1 kişi aldığı bıçak darbeleri ile olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. 

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Afganistanlı iki grup Zeytinburnu'nda birbirine girdi...

Olaydan sonra kaçan 2 kişi polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Afganistanlı iki grup Zeytinburnu'nda birbirine girdi...

Yaralanan 1 kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

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