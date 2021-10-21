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  4. Afrika değil, Türkiye! Evden kaçan maymun ortalığı birbirine kattı

Afrika değil, Türkiye! Evden kaçan maymun ortalığı birbirine kattı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde evden kaçtığı öğrenilen maymun, sahibine zor anlar yaşattı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, evde bulunan maymun bir anda açık bırakılan pencereden kaçtı.

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Sahibinin peşinden koştuğu maymun korkunca, balkon demirlerine tutunup kaçmak istedi.

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Vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan maymunu, uzun sopalı balık ağıyla yakalayan vatandaş evin içine aldı.

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