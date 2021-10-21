Afrika değil, Türkiye! Evden kaçan maymun ortalığı birbirine kattı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde evden kaçtığı öğrenilen maymun, sahibine zor anlar yaşattı.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, evde bulunan maymun bir anda açık bırakılan pencereden kaçtı.
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Sahibinin peşinden koştuğu maymun korkunca, balkon demirlerine tutunup kaçmak istedi.
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Vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan maymunu, uzun sopalı balık ağıyla yakalayan vatandaş evin içine aldı.
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