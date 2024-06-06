Afrika sıcağı altında zorlu hasat başladı: Tarlada 8 TL'den satılıyor

Türkiye'nin bereketli topraklarından olan ve birçok ürünün yetiştiği Hatay'ın Amik Ovası'nda yaz aylarıyla birlikte ürünler hasat edilmeye başlandı. Reyhanlı ilçesinde de çiftçi Ahmet Cünedioğlu tarafından 45 dönüm araziye ekilen yassı şeftali de hasat başladı.