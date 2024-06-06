Afrika sıcağı altında zorlu hasat başladı: Tarlada 8 TL'den satılıyor
Hatay'ın bereketli topraklarında yassı şeftali hasadı başladı. Zorlu hava koşullarında dallardan tek tek toplanan şeftali tarlada 8 TL'den alıcı buluyor.
Kaynak: İHA
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Türkiye'nin bereketli topraklarından olan ve birçok ürünün yetiştiği Hatay'ın Amik Ovası'nda yaz aylarıyla birlikte ürünler hasat edilmeye başlandı. Reyhanlı ilçesinde de çiftçi Ahmet Cünedioğlu tarafından 45 dönüm araziye ekilen yassı şeftali de hasat başladı.
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Afrika sıcaklarının etkisini hissettirdiği bölgede gün içerisinde 40 dereceyi bulan sıcağa rağmen hasat zorlu şartlarda devam ediyor.
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Kilosu 8 TL'den satılan yassı şeftali, depremin etkilediği bölgeye ekonomik katkı sağlamaya devam ediyor.
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