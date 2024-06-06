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Afrika sıcağı altında zorlu hasat başladı: Tarlada 8 TL'den satılıyor

Hatay'ın bereketli topraklarında yassı şeftali hasadı başladı. Zorlu hava koşullarında dallardan tek tek toplanan şeftali tarlada 8 TL'den alıcı buluyor.

Kaynak: İHA
Afrika sıcağı altında zorlu hasat başladı: Tarlada 8 TL'den satılıyor - Resim: 1
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Afrika sıcağı altında zorlu hasat başladı: Tarlada 8 TL'den satılıyor - Resim: 2

Türkiye'nin bereketli topraklarından olan ve birçok ürünün yetiştiği Hatay'ın Amik Ovası'nda yaz aylarıyla birlikte ürünler hasat edilmeye başlandı. Reyhanlı ilçesinde de çiftçi Ahmet Cünedioğlu tarafından 45 dönüm araziye ekilen yassı şeftali de hasat başladı. 

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Afrika sıcağı altında zorlu hasat başladı: Tarlada 8 TL'den satılıyor - Resim: 3

Afrika sıcaklarının etkisini hissettirdiği bölgede gün içerisinde 40 dereceyi bulan sıcağa rağmen hasat zorlu şartlarda devam ediyor. 

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Afrika sıcağı altında zorlu hasat başladı: Tarlada 8 TL'den satılıyor - Resim: 4

Kilosu 8 TL'den satılan yassı şeftali, depremin etkilediği bölgeye ekonomik katkı sağlamaya devam ediyor.

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