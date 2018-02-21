Afrin'de teröristlerin tuzakları ortaya çıktı
Afrin'de TSK ve ÖSO'nun temizlediği köylerde teröristlerin kurdukları bombalı tuzaklar böyle görüntülendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin operasyonlarıyla 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında ele geçirilen Afrin'e bağlı köylerde, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcılar ortaya çıktı.
TSK tarafından 20 Ocak'ta, Afrin'deki terör örgütlerine yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' ile bölgedeki birçok köy teröristlerden arındırıldı.
Ele geçirilen köylerde, teröristlerin akıl almaz yöntemlerle tuzakladıkları el yapımı patlayıcılar tespit edildi.