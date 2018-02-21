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  3. 21 Şubat 2018 13:46

Afrin'de teröristlerin tuzakları ortaya çıktı

Afrin'de TSK ve ÖSO'nun temizlediği köylerde teröristlerin kurdukları bombalı tuzaklar böyle görüntülendi.

Afrin'de teröristlerin tuzakları ortaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin operasyonlarıyla 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında ele geçirilen Afrin'e bağlı köylerde, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcılar ortaya çıktı.

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Afrin'de teröristlerin tuzakları ortaya çıktı

TSK tarafından 20 Ocak'ta, Afrin'deki terör örgütlerine yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' ile bölgedeki birçok köy teröristlerden arındırıldı.

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Afrin'de teröristlerin tuzakları ortaya çıktı

Ele geçirilen köylerde, teröristlerin akıl almaz yöntemlerle tuzakladıkları el yapımı patlayıcılar tespit edildi.

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Afrin'de teröristlerin tuzakları ortaya çıktı

Teröristlerin, patlayıcıları, evlerin içine ya da farklı bölgelerdeki direk altlarına ve yollara tuzakladığı görüldü.

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