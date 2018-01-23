PYD'nin hain planına karşı Bordo Bereliler devreye girdi !
Zeytin Dalı Harekatı'yla köşeye sıkışan terör örgütü PYD, ''siviller katlediliyor'' algısı yaratmak için Afrin'de hendek savaşı planını devreye soktu. Hain plana karşı Güneydoğu'da hendek terörünü bitiren Bordo Bereliler sahada olacak.
Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK uzantısı PYD/YPG varlığını ‘milli güvenlik meselesi’ olarak ilan eden Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı’nı alternatifli planladı.
Afrin’in tüm cephelerden kuşatma stratejisine göre yapılan planlarda, örgütün kent merkezinde Güneydoğu’daki gibi hendek savaşı stratejisi izleme ihtimaline karşı da önlem alındı.
Karar gazetesinin haberine göre; istihbarat kaynaklarından alınan bilgilerde, operasyonun ilk üç gününde kırsalda fazla direniş göstermeyen örgüt, Afrin’in merkezinde şehir savaşı yapmaya hazırlanıyor.