Afyonkarahisar şehidini yalnız bırakmadı

Helallik alınırken şehidin babası Ali, annesi Şifa, Sakarya'da Uzman Çavuş eğitimi alan kardeşi Aykut Imış ve diğer yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.



"Sen benim kıymetlimdin. Yavruma doyamadım, o benim bir tanemdi." diyen anne Şifa'yı yakınları teselli etmeye çalıştı. Eşi Yasemin, "Sen hiçbir yere sığamazsın, buraya da sığamazsın. Çocuğumuz kocaman oldu. Beni de götür askerim benim." diyerek tabuta sarıldı.