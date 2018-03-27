Afyonkarahisar şehidini yalnız bırakmadı
Zeytin Dalı Harekatı'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Imış'ın cenazesi memleketinde defnedildi.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Imış'ın cenazesi memleketi Afyonkarahisar'da defnedildi. Cenaze törenine Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu da katıldı.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış, memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığından alınan şehidin naaşı, Yalı Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik alındı.
Şehidin eşi Yasemin Imış'ın, 4,5 aylık kızı Zümra ve 5 yaşındaki oğlu Kayra'yı kucağına alarak vedalaşması herkesi duygulandırdı.
Helallik alınırken şehidin babası Ali, annesi Şifa, Sakarya'da Uzman Çavuş eğitimi alan kardeşi Aykut Imış ve diğer yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
"Sen benim kıymetlimdin. Yavruma doyamadım, o benim bir tanemdi." diyen anne Şifa'yı yakınları teselli etmeye çalıştı. Eşi Yasemin, "Sen hiçbir yere sığamazsın, buraya da sığamazsın. Çocuğumuz kocaman oldu. Beni de götür askerim benim." diyerek tabuta sarıldı.