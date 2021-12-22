Ağabeylerinin tecavüzüne uğrayan kadın, yıllar sonra şikayetçi oldu

“DEFALARCA TECAVÜZE UĞRADIM”

"Henüz 7 yaşımdayken, iki ağabeyimin de yüzeysel ve görsel olarak tacizine uğradım" diyen N.Ş, şunları söyledi:

"İlk başta çocuk aklımla anlamadım. Büyüdükçe durumu algılamaya başladım. Anladıkça hayatım mahvolmaya başladı. En büyük ağabeyim beni fiziksel anlamda taciz etmeye devam etti. Defalarca tecavüze uğradım. Şiddete uğradım, Tehdit aldım. Bunları yaşadıkça ben içime kapandım. Bir gün cesaret edip anneme söylemeye çalıştım. Bana ‘Yalan söylüyorsun’ dedi. Olayları geçiştirdi. Beni hiçbir zaman evde insan yerine koymadılar. O evde bir hizmetçiymişim gibi davranıyorlardı. Tecavüzler devam ediyordu. Tecavüzü her söylemeye çalıştığımda ağabeylerim beni dövüp, tehdit ediyordu. ‘Seni öldürürüm’ diyordu. Bana kimse inanmayınca susmaya başladım, kaçmaya çalıştım. İşe başladım, ağabeylerim evdeyken eve girmemeye çalıştım. '18 yaşımda kurtulurum' diyerek, işe girip, çalışıyordum. Kendimi öldürme noktasına kadar geldim. İntiharı denedim, olmadı. Annemin çalıştığı saatlerde bana evde tecavüz etmeye devam ettiler. Bu durum 18 yaşıma kadar sürekli devam etti. Şöyle söyleyeyim, ben sayısını hatırlamıyorum. Gördüğüm şiddet ve cinsel istismarın sayısını hatırlamıyorum.”