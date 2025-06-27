Ağaçlık alanda ölü bulunan, Türkiye'nin damatsız gelininin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia
Adana'da gelinlik hayalini kaldığı huzurevinde damatsız düğün ile gerçekleştiren 83 yaşındaki kadının cansız bedeni ağaçlık alanda cansız bulunmuştu. Yaşlı kadının bir dönem bakımlarıyla da ilgilenen 30 yıllık komşusunun açıklamaları kafaları karıştırdı.
Adana'da "beyaz gelinlik giyme" hayalini damatsız düğün ile gerçekleştiren huzurevi sakini S.T.'ın (83) ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu. Sümbül'ün iki gün önce bakkala gitmek için huzurevinden çıktığı ve geri dönmediği öne sürüldü. Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çukurova Devlet Hastanesi yakınındaki ağaçlık alanda hareketsiz yatan bir kadın olduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede ölen kadının 10 Ekim 2024'te 'beyaz gelinlik giyme' hayalini damatsız düğün ile gerçekleştiren huzurevi sakini S.T. olduğu belirlendi.
Yaşı ilerleyen S.T., 2023'te Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleşti. S.T., yeni arkadaşları ve huzurevi çalışanlarıyla sohbet ederken, hiç evlenmediği için beyaz gelinlik giyememekten yakındı. Çalışanların bildirmesi üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle S.T. için bir düğün töreni organize etti. Beyaz gelinlik giyen S.T., davul - zurna eşliğinde düğün salonuna eğlenmişti.
Seyhan ilçesinde bir huzurevinde kalan ve 2023'te 'beyaz gelinlik giyme' hayalini damatsız düğünle gerçekleştiren S.T., 20 Haziran'da bakkala gideceğini söyleyerek ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Hakkında kayıp başvurusu yapılan S.T.'ın, 23 Haziran gecesi Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu. Polisin yaptığı incelemede, vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan S.T.'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsisi tamamlanan S.T.'ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
S.T.'ın ölümü sonrası Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, huzurevine yönelik idari soruşturma başlattı. Ayrıca çıkacak detaylı otopsi raporunun ardından S.T.'ın ölümüyle ilgili bir ihmal ya da dış müdahale olup, olmadığının belirleneceği, adli soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.