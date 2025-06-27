Ağaçlık alanda ölü bulunan, Türkiye'nin damatsız gelininin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia

Adana'da "beyaz gelinlik giyme" hayalini damatsız düğün ile gerçekleştiren huzurevi sakini S.T.'ın (83) ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu. Sümbül'ün iki gün önce bakkala gitmek için huzurevinden çıktığı ve geri dönmediği öne sürüldü. Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çukurova Devlet Hastanesi yakınındaki ağaçlık alanda hareketsiz yatan bir kadın olduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede ölen kadının 10 Ekim 2024'te 'beyaz gelinlik giyme' hayalini damatsız düğün ile gerçekleştiren huzurevi sakini S.T. olduğu belirlendi.