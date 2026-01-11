Ağladığı duyulunca... 1,5 yaşındaki minik Gökçe'nin yardımına mahalleli yetişti
Erzurum'da yaşanan olayda bir evden yükselen bebek ağlama sesi üzerine mahalleli seferber oldu. İhbar sonraı ekipler olay yerine gidip camdan girdikleri evde tek başına bulunan bebeği kurtardı.
Kaynak: DHA
Erzurum'un Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi 98’inci Sokak’ta bir apartmanın 1’inci katındaki daireden bebek ağlamasını duyanlar, anneye ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, bilgi verdi.
İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nöbetçi savcıdan alınan iznin ardından itfaiye ve polis, çıktıkları pencereyi levye ile açarak içeri girdi.
Evden çıkarılan ve 1,5 yaşında olduğu öğrenilen bebek, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık ekipleri tarafından süt ve çikolata verilen, isminin Gökçe olduğu öğrenilen bebek, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
