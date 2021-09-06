Ağrı Dağı Milli Parkı'ndan korkutan görüntü
Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanların bazı bölümlerinde yosun tabakası meydana geldi. Kahverengi, sarı, siyah ve yeşil yosunlar milli parkın büyük bir bölümünü kapladı.
Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanların bazı bölümlerinde yosun tabakası oluştu.
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Türkiye'nin en büyük milli parklarından olan Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki bazı alanlarda, her yıl yaz döneminin sonuna doğru yosunlaşma meydana geliyor.
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Oluşan kahverengi, sarı, siyah ve yeşil yosunlar milli parkın büyük bir bölümünü kapladı.
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Bir çok kuş türüne ev sahipliği yapan milli parkta, suyun üzerini örten yosunlar ilginç görüntü oluşturdu.
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