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  3. 07 Eylül 2020 14:20

Ağustos ayında yaşanan rekor sıcaklıklar tarihe geçti

Bilim insanları geride bıraktığımız Ağustos ayında yaşanan küresel sıcaklıkların, dünyanın gördüğü en yüksek 4. sıcaklık olarak tarihe geçtiğini açıkladı. Bununla birlikte. mevsim normalleri üzerinde devam eden sıcaklıkların yıl sona kadar devam edeceği açıklandı.

Ağustos ayında yaşanan rekor sıcaklıklar tarihe geçti

Özellikle ABD ve Meksika’da etkili olan mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar, dünyadaki ortama sıcaklıkları yükselterek tarihe geçti.

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Ağustos ayında yaşanan rekor sıcaklıklar tarihe geçti

Araştırmacılar, yaşanan ekstrem sıcaklıklarının dünyanın gördüğü en yüksek 4. sıcaklık olarak tarihe geçtiğini bildirdi. 

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Ağustos ayında yaşanan rekor sıcaklıklar tarihe geçti

Avrupa Kopernik İklim Değişikliği Servisi tarafından yayımlanan raporda geçen ay küresek sıcaklıkların ortalama 0,9 santigrat derece yükseldiği belirtildi.

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Ağustos ayında yaşanan rekor sıcaklıklar tarihe geçti

Bununla birlikte, söz konusu artışın 2018 ve 2019 ağustoslarında görülenden düşük olduğu belirtildi. Ancak, araştırmacılar, son birkaç ayda yaşanan yüksek sıcaklıklar nedeniyle 2020’in tarihe en sıcak ya da en sıcak ikinci yıl olarak hala tarihe geçebileceğini belirtti.

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