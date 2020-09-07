Ağustos ayında yaşanan rekor sıcaklıklar tarihe geçti

Bununla birlikte, söz konusu artışın 2018 ve 2019 ağustoslarında görülenden düşük olduğu belirtildi. Ancak, araştırmacılar, son birkaç ayda yaşanan yüksek sıcaklıklar nedeniyle 2020’in tarihe en sıcak ya da en sıcak ikinci yıl olarak hala tarihe geçebileceğini belirtti.