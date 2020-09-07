Ağustos ayında yaşanan rekor sıcaklıklar tarihe geçti
Bilim insanları geride bıraktığımız Ağustos ayında yaşanan küresel sıcaklıkların, dünyanın gördüğü en yüksek 4. sıcaklık olarak tarihe geçtiğini açıkladı. Bununla birlikte. mevsim normalleri üzerinde devam eden sıcaklıkların yıl sona kadar devam edeceği açıklandı.
Özellikle ABD ve Meksika’da etkili olan mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar, dünyadaki ortama sıcaklıkları yükselterek tarihe geçti.
Araştırmacılar, yaşanan ekstrem sıcaklıklarının dünyanın gördüğü en yüksek 4. sıcaklık olarak tarihe geçtiğini bildirdi.
Avrupa Kopernik İklim Değişikliği Servisi tarafından yayımlanan raporda geçen ay küresek sıcaklıkların ortalama 0,9 santigrat derece yükseldiği belirtildi.