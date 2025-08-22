Ağustos ayının 28 ilde yapılan en geniş kapsamlı son seçim anketinin sonuçları açıklandı
ORC Araştırma Ağustos ayında gerçekleştirdiği son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. ORC'nin seçim anketinde hem AK Parti'nin hem de CHP'nin "birinci parti" koltuğunu aynı oy oranıyla paylaşması dikkat çekerken, kadın ve genç seçmenlerin oy tercihleri ve partilerin 28 ildeki son oy oranları da belli oldu... İşte ORC Araştırma tarafından açıklanan Ağustos ayının en kapsamlı seçim anketinin sonuçları.
Katılımcılara Siyasi Parti İsimleri Tek Tek Okunarak, Bu Pazar Genel Seçim Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz? Sorusu Yöneltilmiştir.
10-12 Ağustos 2025 26 İl / 3120 Katılımcı / Cati Yöntemi
Katılımcılara siyasi parti isimleri tek tek okunarak, her biri için ayrı ayrı oy verme eğilimleri sorulmuştur. Tabloda %10’un üzerinde oy potansiyeline sahip siyasi partiler yer almaktadır.
01-03 Ağustos 2025 18 İl / 2400 Katılımcı
TOPLUMUN GENEL AF KONUSUNA BAKIŞI"
Genel Affı Destekliyorum %54,1
Genel Af Konusunda Partilerin Politikalarından Haberdarım %55,2
Genel Af Konusunda Görüş Belirten En Beğenilen 5 Genel Başkan..
KADIN SEÇMENLERİN
Siyasi Parti Oy Tercihleri
( 04-07 Ağustos 2025
CHP %35,2
AK PARTİ %29,1
MHP %6,3
DEM %5,9
İYİ %5,3
ZAFER %5,0
Y. REFAH %3,5
YMP %3,1
BBP %2,2
A PARTİ %1,8
DİĞER %2,6