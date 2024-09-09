Ağustos ayının en fazla kazandıran yatırım aracı belli oldu

Altın mı, borsa mı, döviz mi, fonlar mı ? Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyrinin sürdüğü Ağustos ayında hangi yatırım aracı kazandırdı, hangi yatırım aracı kaybettirdi ?