Ağustos ayının en fazla kazandıran yatırım aracı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayında enflasyon ile indirgendiğinde en yüksek reel getirinin külçe altında olduğunu açıkladı.
Altın mı, borsa mı, döviz mi, fonlar mı ? Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyrinin sürdüğü Ağustos ayında hangi yatırım aracı kazandırdı, hangi yatırım aracı kaybettirdi ?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.
Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %4,82, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %4,01 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %2,18, mevduat faizi (brüt) %1,64 ve Amerikan Doları %0,60 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,68 ve BIST 100 endeksi %10,07 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise; Euro %1,40 ve mevduat faizi (brüt) %0,86 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,18, DİBS %1,44 ve BIST 100 endeksi %10,76 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.