Ağzında kuşla gömülen çocuğun gizemi arkeologları bile şaşırttı
Arkeologlar, yüzlerce yıl önce ağzında ispinoz kuşu başıyla gömülen bir kız çocuğunun gizemini çözmek için yoğun mesai harcıyor.
Avrupalılar Ortaçağ'da ölülerini mağaralara gömmeyi bıraktı. Bu nedenle çocuğun cesedi, epey sıradışı hale geldi. Almanya'da yayımlanan Praehistorische Zeitschrift (Tarih Öncesi Dergisi) isimli hakemli bilimsel dergide yer alan araştırmada "Mağara mezarları genellikle Avrupa'daki tarihsel dönemlerde görülmez" ifadelerine yer verdi.
Makalede ayrıca cesedin ağzında içi doldurulmuş kuş kafası bulunmasının da sıradışı olduğu ifade edildi. Makaleye göre Avrupa'da söz konusu dönemden kalan, bu türden başka bir örnek bulunmuyor.
Varşova Üniversitesi'nden araştırmacıların çoğunlukta olduğu ekip, iskeleti analiz ettikten sonra çocuğun 10 ila 12 yaşlarında öldüğünü keşfetti.
Kemik analizleri çocuğun büyüme bozukluğundan mustarip olduğunu ortaya çıkardı. Kalıntılarda herhangi bir travma kanıtı ya da ölüme dair herhangi bir ipucu bulunmazken, mezarda ispinoz başı haricinde bir özel eşya da yer almıyordu.