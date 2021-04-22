Ahlat Selçuklu mezarlığında karekod uygulaması

"Türkçe ve İngilizce bilgilendirme levhaları ile karekod uygulamasına geçilecek"

"Mezarlıkta kazı, restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Bu proje kapsamında buradaki çalışmalara finansman desteği sağlanacak. Öncelikle zemin blokajı bozulmuş olan taşların tekrar dengeye oturmasını sağlayacağız. Bunun dışında kırık, tamamen parçalanmış ve çeşitli nedenlerle zarar görmüş taşların tümlemesi gerçekleştirilecek. Sonrasında liken temizliği yapılarak epigrafik çalışmaları için ön hazırlıkları tamamlanacak. Son olarak Türkçe ve İngilizce bilgilendirme levhaları ile karekod uygulamasına geçilecek. Toplamda 100 mezar taşını kültür mirası olarak koruma altına alıp turistlere tanıtacağız."