Ahmet Çalık'ın ölüm nedeniyle ilgili tüm sürücüleri ilgilendiren uyarı!
Konyaspor’da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık’ın ölüme götüren nedenle ilgili dikkat çeken açıklama. Bu tehlike tüm araç sürücülerini ilgilendiriyor!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık’ın (28), Ankara’da trafik kazasında vefat etmesinin yankıları sürüyor. Güvenlik kamerası kaydında, Çalık’ın aracının düz yolda kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandığı görülüyor.
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Türkiye gazetesinin haberine göre; Aquaplaning lastiklerin, biriken su üzerinde dönme hareketi yerine kayma hareketi yapması. Lastiğin ön kısmında ani su birikmesiyle suyun derinliğine bağlı ani yavaşlama gerçekleşerek kontrol kaybolur.
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Biriken suya oldukça yavaş girilmeli ve direksiyonun iki elle kuvvetli tutulması gerekir.
Çalık’ın görüntülerinde de yolda su birikintisi olduğu ve öndeki kamyonun da yolda biriken suları dağıttığı göze çarpıyor.
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