Ahmet Davutoğlu'nun masasındaki son anket!
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, yaptırdıkları son anketin sonuçlarını paylaştı. Özdağ, "Cumhur İttifakının oyu yüzde 35. Yüzde 20 civarında kararsız var. Bizim oy oranımız şu an yüzde 5 ile 8 arası. Bizim oylarımız artırıyor" dedi.
Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkan olduğu Gelecek Partisi, son yaptırdıkları anketin sonuçları açıkladı
Anket sonucunu açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 202 Kasım ayında ya da 2021'in Nisan ayında da baskın seçim olacağını iddia etti.