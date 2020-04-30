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  3. 30 Nisan 2020 12:02

Ahmet Davutoğlu'nun masasındaki son anket!

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, yaptırdıkları son anketin sonuçlarını paylaştı. Özdağ, "Cumhur İttifakının oyu yüzde 35. Yüzde 20 civarında kararsız var. Bizim oy oranımız şu an yüzde 5 ile 8 arası. Bizim oylarımız artırıyor" dedi.

Ahmet Davutoğlu'nun masasındaki son anket!

Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkan olduğu Gelecek Partisi, son yaptırdıkları anketin sonuçları açıkladı

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Ahmet Davutoğlu'nun masasındaki son anket!

Anket sonucunu açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 202 Kasım ayında ya da 2021'in Nisan ayında da baskın seçim olacağını iddia etti.

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Ahmet Davutoğlu'nun masasındaki son anket!

Parti olarak yaptırdıkları son anketle ilgili Tarafsız Haber Ajansı'na konuşan Özdağ, 

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Ahmet Davutoğlu'nun masasındaki son anket!

"Şu an Cumhur İttifakının oyu yüzde 35 civarında. 

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