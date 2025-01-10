Aile boyu hırsızlık kamerada: Anne ve kızı oyaladı, 2 küçük kardeş dükkanı boşalttı

Yaşananları anlatan Zafer Özkanlı, ilk kez hırsızlık olayı ile karşılaştığını ifade ederek, "Bir anne ve 3 çocuk dükkana geldi. Anne ve kızı beni meşgul ederken, oğlu da o esnada vitrinden cep telefonu aldı. Daha sonra küçük çocuk da telefon aldı ve dükkandan çıktılar. Vitrinde telefonların azaldığını anladım ve hemen kamera kayıtlarına baktım. İlk başta erkek çocuğunun görüntüsünü gördüğümde hemen kaydı durdurup peşlerine düştüm. 15 dakika çevreyi gezdikten sonra şahısları buldum ve bir cep telefonunu aldım. Tekrardan detaylı görüntülere bakınca ufak kızın da cep telefonu aldığını fark ettim. Tekrar dışarı çıkıp aradım ancak bulamadım" dedi.