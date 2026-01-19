  1. Anasayfa
  4. Aile içi çarpık ilişki iddiası kanlı bitti: Aynı aileden 7 şüpheli gözaltında

Antalya'da ağabeyini öldürüp, diğer ağabeyini ve yengesini yaralayan şüpheliyle birlikte aynı aileden 7 kişi gözaltına alındı. Katil zanlısı suçunu itiraf ederken kendisini "ağabeyimin diğer ağabeyimin eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendim" diyerek savunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
Antalya'da ağabeyi V.U.'i (30) öldürüp, diğer ağabeyinin eşi Z.U.'i (35) yaralayan M.U.’in (25) ardından 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 16 Ocak'ta saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3560'ıncı Sokak'ta meydana geldi. Site bahçesine giden M.U., otomobille gelen ağabeyi V.U. ve diğer ağabeyinin eşi Z.U.'i beklemeye başladı.

M.U., bahçeye gelen V.U. ile Z.U.'e, tabancayla ateş açtı. V.U.'i kafa, boyun ve karnından; Z.U.'i ise boyun ve çene kısmından vuran M.U. kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan V.U., kurtarılamadı.

Olay yerinden uzaklaştıktan sonra silahını bölgedeki bir kanala atan M.U., Kepez Hal Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Polis, suç aleti tabancayı da bularak el koydu.

