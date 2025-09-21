Aile içi kan donduran cinayet: Babasını öldürdüğünü 3 gün sonra fark etti
Antalya'da akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen şahıs vefat eden babası ile birlikte 3 gün boyunca aynı evde yaşadı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi 2124 sokakta bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ikamette oğlu ile birlikte yaşayan 85 yaşındaki B.E.'ın hayatını kaybettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.E.'ın kızının ihbarı üzerine verilen adrese gelen ekiplere kapıyı, B.E.'ın evde birlikte yaşadığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen oğlu L.E. açtı.
Ağır bir kokunun hakim olduğu daireye giren ekipler yaptıkları kontrollerde yaşlı adamın yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Oğlunun babasının cansız bedeni ile 3 gün boyunca aynı evde yaşadığı, bugün sabah saatlerinde ise ablasını arayarak babası B.E.'ın hayatını kaybettiğini söylediği öğrenildi.
Babasının vefat haberini alarak oturduğu eve gelen kızı gözyaşlarına hakim olamazken, yaşlı adamın aynı dairede yaşadığı oğlunun ise sık sık dua ettiği görüldü.