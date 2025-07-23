Aile içi miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Denizli’de malvarlığı paylaşımı nedeniyle husumet bulunan dayı ve yeğeni arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine öfkeli dayı kendisini ve eşini odun ile darp eden yeğenini tüfekle öldürdü.
Olay, Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Kızılca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aynı zamanda komşu olan dayı R.G. (74), ile yeğeni O.K. (44), evlerinin önündeki sokakta aralarında geçmişten gelen malvarlığı husumeti nedeniyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle dayı ve yeğenin kavgasına R.G.’nin eşi E.G.’de dahil oldu. O sırada zihinsel sorunları da bulunduğu öğrenilen O.K., yol kenarındaki odun yığınları arasından eline aldığı bir odun ile dayısı R.G., ile yengesi E.G.’yi darp etmeye başladı. Kavga sırasında eşinin başına aldığı darbe sonucu yere yığıldığını fark eden R.G., evinden aldığı tüfekle tekrar olay yerine geldi.
R.G.’nin açtığı ateş sonucu O.K., kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu O.K.’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kavgada ağır yaralanan E.G. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tavas Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi tamamlanan E.G., Denizli’ye sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitiren O.K.’in cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı Morgu'na kaldırıldı. E.G.’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, R.G., ise Tavas Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.