Aile içi miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Tartışmanın büyümesiyle dayı ve yeğenin kavgasına R.G.’nin eşi E.G.’de dahil oldu. O sırada zihinsel sorunları da bulunduğu öğrenilen O.K., yol kenarındaki odun yığınları arasından eline aldığı bir odun ile dayısı R.G., ile yengesi E.G.’yi darp etmeye başladı. Kavga sırasında eşinin başına aldığı darbe sonucu yere yığıldığını fark eden R.G., evinden aldığı tüfekle tekrar olay yerine geldi.