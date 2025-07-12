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Aile içi şiddet ihbarına giden polislere pompalı tüfekle saldırı: Yaralılar var!

Diyarbakır'da, aile içi şiddet ihbarına giden polis ekibine kapı arkasından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda 3 polis memuru yaralanırken, şüpheli gözaltın alındı.

Kaynak: DHA
Aile içi şiddet ihbarına giden polislere pompalı tüfekle saldırı: Yaralılar var! - Resim: 1

Olay, saat 10.00 sıralarında Bağlar ilçesi Şeyhşamil Mahallesi Emek Caddesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne aile içi şiddet ihbarı üzerine, adrese polis ekipleri sevk edildi.

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Aile içi şiddet ihbarına giden polislere pompalı tüfekle saldırı: Yaralılar var! - Resim: 2

Evdekilerden M.T., zili çalan polis ekiplerine kapı arkasından pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 3 polis memuru yaralanırken, adrese sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Aile içi şiddet ihbarına giden polislere pompalı tüfekle saldırı: Yaralılar var! - Resim: 3

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

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Aile içi şiddet ihbarına giden polislere pompalı tüfekle saldırı: Yaralılar var! - Resim: 4

Tedaviye alınan polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, M.T. yakalanarak gözaltına alındı.

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