Aile içi şiddet ihbarına giden polislere pompalı tüfekle saldırı: Yaralılar var!
Diyarbakır'da, aile içi şiddet ihbarına giden polis ekibine kapı arkasından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda 3 polis memuru yaralanırken, şüpheli gözaltın alındı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 10.00 sıralarında Bağlar ilçesi Şeyhşamil Mahallesi Emek Caddesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne aile içi şiddet ihbarı üzerine, adrese polis ekipleri sevk edildi.
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Evdekilerden M.T., zili çalan polis ekiplerine kapı arkasından pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 3 polis memuru yaralanırken, adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Tedaviye alınan polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, M.T. yakalanarak gözaltına alındı.
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